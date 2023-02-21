Kirill Kaplenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kaplenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kaplenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Kaplenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Kaplenko 15 Haziran 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Капленко Кирилл Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Kaplenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Kirill Kaplenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Kaplenko'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kirill Kaplenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaplenko10/

Kirill Kaplenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Kaplenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Kaplenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Kaplenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akad. Krasnodar

1 Ocak 2017 yılında Akademia Zenit

1 Temmuz 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

21 Şubat 2020 yılında Orenburg

30 Haziran 2022 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2022 yılında Orenburg

Kirill Kaplenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Kaplenko şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirill Kaplenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Minsk, BATE Borisov

Belarus takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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