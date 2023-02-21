Vladimir Poluyakhtov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Poluyakhtov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Poluyakhtov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Poluyakhtov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Poluyakhtov 11 Temmuz 1989 tarihinde Krasavino, Vologda Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Полуяхтов Владимир Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Poluyakhtov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Poluyakhtov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Poluyakhtov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Poluyakhtov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Poluyakhtov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Poluyakhtov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Poluyakhtov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında FC Moskova II

1 Ocak 2008 yılında Saturn 2

1 Ağustos 2010 yılında Dinamo SPb

31 Aralık 2010 yılında Saturn 2

1 Ocak 2011 yılında Zhemchuzhina

1 Ağustos 2011 yılında Gazovik Orenburg

1 Temmuz 2017 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2018 yılında KS Samara

7 Temmuz 2021 yılında Orenburg

Vladimir Poluyakhtov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Poluyakhtov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Orel Jugend (2001-2002), Dinamo Vologda Jugend (2003), Master-Saturn Egorjevsk (2004-2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.