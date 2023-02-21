Evgeniy Goshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Goshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Goshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Goshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Goshev 17 Haziran 1997 tarihinde Nizhnevartovsk şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гошев Евгений Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Goshev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Goshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Goshev'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Goshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Goshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Goshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Goshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Rostov II

12 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

7 Eylül 2020 yılında Orenburg

Evgeniy Goshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Goshev şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Goshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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