Alexander Tkacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Tkacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Tkacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Tkacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Tkacz 13 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Tkacz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Alexander Tkacz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Alexander Tkacz'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Tkacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Tkacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Tkacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Tkacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Landskrona

Alexander Tkacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Tkacz şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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