Amadej Brecl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadej Brecl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amadej Brecl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amadej Brecl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amadej Brecl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadej Brecl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadej Brecl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadej Brecl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadej Brecl 6 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadej Brecl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Amadej Brecl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amadej Brecl'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Amadej Breclboyu ve yaşı kaç

Amadej Brecl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadej Brecl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Amadej Brecl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadej Brecl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2016 yılında NK Bravo

1 Temmuz 2016 yılında NK Celje

2 Temmuz 2016 yılında NK Bravo

23 Ocak 2017 yılında NK Celje

31 Ocak 2023 yılında NK Domzale

Amadej Brecl kimdir

Amadej Brecl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadej Brecl şuan NK Domzale takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Amadej Brecl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amadej Brecl nereli

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