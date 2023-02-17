Tilen Klemencic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilen Klemencic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tilen Klemencic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tilen Klemencic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tilen Klemencic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilen Klemencic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tilen Klemencic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tilen Klemencic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tilen Klemencic 21 Ağu 1995 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tilen Klemenčič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tilen Klemencic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tilen Klemencic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tilen Klemencic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tilen Klemencicboyu ve yaşı kaç

Tilen Klemencic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tilen Klemencic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Tilen Klemencic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tilen Klemencic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2012 yılında NK Triglav

17 Temmuz 2014 yılında NK Celje

1 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

Tilen Klemencic kimdir

Tilen Klemencic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tilen Klemencic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Tilen Klemencic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Tilen Klemencic nereli

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