Andrej Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Djuric 21 Eylül 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Ђурић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Djuric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrej Djuric'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrej Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

11 Ocak 2021 yılında Graficar

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2022 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

31 Aralık 2022 yılında Kızılyıldız

5 Ocak 2023 yılında NK Domzale

Andrej Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Djuric şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrej Djuric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade

Sırbistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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