Amel Mujanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Mujanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amel Mujanic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amel Mujanic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amel Mujanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Mujanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amel Mujanic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amel Mujanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amel Mujanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amel Mujanic 1 Nisan 2001 tarihinde Fosie şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Amel Mujanić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amel Mujanic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Amel Mujanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amel Mujanic'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Amel Mujanic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amel_mujanic/

Amel Mujanicboyu ve yaşı kaç

Amel Mujanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amel Mujanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Amel Mujanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amel Mujanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2017 yılında Malmö U19

8 Temmuz 2019 yılında Malmö FF

29 Eylül 2020 yılında Hobro IK

30 Haziran 2021 yılında Malmö FF

11 Ağu 2021 yılında Östers IF

30 Kasım 2021 yılında Malmö FF

1 Temmuz 2022 yılında APOEL Nikosia

4 Ocak 2023 yılında Malmö FF

8 Ocak 2023 yılında Örgryte

Amel Mujanic kimdir

Amel Mujanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amel Mujanic şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BK Olympic (-2010), Malmö FF (2010-2020)

Amel Mujanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amel Mujanic nereli

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