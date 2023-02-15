Marcus Haglind Sangre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Haglind Sangre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Haglind Sangre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcus Haglind Sangre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcus Haglind Sangre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Haglind Sangre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Haglind Sangre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Haglind Sangre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Haglind Sangre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Haglind Sangre 4 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustav Marcus Haglind-Sangré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Haglind Sangre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICON MGMT yapmaktadır. Marcus Haglind Sangre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 23 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcus Haglind Sangre'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Haglind Sangreboyu ve yaşı kaç

Marcus Haglind Sangre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Haglind Sangre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcus Haglind Sangre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Haglind Sangre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2014 yılında Motala AIF

25 Şubat 2016 yılında IK Oddevold

17 Şubat 2017 yılında Akropolis

23 Ocak 2021 yılında Örgryte

Marcus Haglind Sangre kimdir

Marcus Haglind Sangre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Haglind Sangre şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Linköpings FF, Malmö FF

Marcus Haglind Sangre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcus Haglind Sangre nereli

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