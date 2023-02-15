Sixten Mohlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sixten Mohlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sixten Mohlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sixten Mohlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sixten Mohlin 17 Ocak 1996 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Yeşil Burun Adaları,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sixten Joaquim Mohlin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sixten Mohlin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sixten Mohlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sixten Mohlin'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sixten Mohlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sixten Mohlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sixten Mohlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sixten Mohlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Malmö FF

23 Ocak 2015 yılında Västerås SK

28 Temmuz 2015 yılında Malmö FF

30 Temmuz 2015 yılında Kristianstad FC

30 Kasım 2016 yılında Malmö FF

8 Ocak 2017 yılında Kristianstad FC

30 Kasım 2017 yılında Malmö FF

8 Ocak 2018 yılında Dalkurd

30 Kasım 2018 yılında Malmö FF

12 Ocak 2019 yılında Östersund

8 Ocak 2022 yılında Örgryte

Sixten Mohlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sixten Mohlin şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sixten Mohlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Åhus Horna BK, Malmö FF (-2014)

Yeşil Burun Adaları takımında 1 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.