Sargon Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sargon Abraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sargon Abraham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sargon Abraham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sargon Abraham 7 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç,Suriye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sargon Abraham Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Sargon Abraham, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sargon Abraham'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sargon Abraham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sargon Abraham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sargon Abraham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sargon Abraham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Skövde AIK

1 Mart 2009 yılında Tibro

30 Kasım 2009 yılında Skövde AIK

1 Ocak 2011 yılında IFK Skövde

1 Ocak 2014 yılında Skövde AIK

5 Ocak 2017 yılında Degerfors

8 Ağu 2018 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2021 yılında Degerfors

8 Ocak 2022 yılında Örgryte

Sargon Abraham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sargon Abraham şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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