Nicklas Barkroth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Barkroth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicklas Barkroth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicklas Barkroth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicklas Barkroth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Barkroth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicklas Barkroth

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicklas Barkroth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicklas Barkroth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicklas Barkroth 19 Ocak 1992 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicklas Robert Bärkroth şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicklas Barkroth Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Nicklas Barkroth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nicklas Barkroth'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicklas Barkrothboyu ve yaşı kaç

Nicklas Barkroth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicklas Barkroth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicklas Barkroth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicklas Barkroth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2011 yılında Brommapojkarna

1 Aralık 2011 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2012 yılında Leiria

30 Haziran 2012 yılında IFK Göteborg

6 Ocak 2013 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2015 yılında Norrköping

1 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan

18 Temmuz 2018 yılında Djurgården

1 Mart 2022 yılında Örgryte

Nicklas Barkroth kimdir

Nicklas Barkroth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicklas Barkroth şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balltorps FF (1998-2006), IFK Göteborg (2006-06/2007)

Nicklas Barkroth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicklas Barkroth nereli

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