William Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Svensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Svensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Svensson 21 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Svensson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Svensson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. William Svensson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

William Svensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Svensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Svensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Svensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Örgryte IS U17

1 Ocak 2020 yılında Örgryte U19

12 Temmuz 2021 yılında Örgryte

William Svensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Svensson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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