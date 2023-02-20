Amer Ordagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Ordagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Ordagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Ordagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Ordagic 5 Mayıs 1993 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amer Ordagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Ordagic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Amer Ordagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 9 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Amer Ordagic'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Ordagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Ordagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Ordagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Ordagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında OFK Gradina

1 Ocak 2013 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2015 yılında Sloboda Tuzla

12 Ocak 2018 yılında Brann

9 Mart 2021 yılında Sandefjord

Amer Ordagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Ordagic şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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