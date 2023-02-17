Andreas Smed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Smed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Smed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Smed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Smed 19 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Kiel Smed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Smed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHM Football yapmaktadır. Andreas Smed, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Smed'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Smed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Smed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Smed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Smed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hellerup IK

31 Temmuz 2015 yılında FC Kopenh. U19

30 Haziran 2016 yılında Hellerup IK

1 Eylül 2020 yılında FC Helsingör

16 Ocak 2021 yılında BK Frem

25 Temmuz 2021 yılında Hvidovre

Andreas Smed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Smed şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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