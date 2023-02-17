Marcus Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcus Lindberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcus Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Lindberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Lindberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Lindberg 27 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Lindberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Marcus Lindberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Marcus Lindberg'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcus Lindbergboyu ve yaşı kaç

Marcus Lindberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Lindberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcus Lindberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Lindberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Hvidovre IF II

1 Eylül 2019 yılında Hvidovre

Marcus Lindberg kimdir

Marcus Lindberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Lindberg şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcus Lindberg nereli

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