Morten Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Olsen 30 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Morten Voldby Olsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Olsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Morten Olsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Morten Olsen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Morten Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morten Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Farum BK U19

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK II

1 Temmuz 2019 yılında FB (FCN II)

1 Temmuz 2020 yılında Hilleröd F

1 Temmuz 2021 yılında Alleröd FK

1 Temmuz 2022 yılında Hvidovre

Morten Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Olsen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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