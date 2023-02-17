Rasmus Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Nilsson 21 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Nilsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasmus Nilsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rasmus Nilsson'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rasmus Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sundby BK

1 Temmuz 2019 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2021 yılında Hvidovre

Rasmus Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Nilsson şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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