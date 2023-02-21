Andrey Anisimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Anisimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Anisimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Anisimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Anisimov 17 Ocak 2000 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Анисимов Андрей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Anisimov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Andrey Anisimov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Anisimov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrey Anisimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Anisimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Anisimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Anisimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zenit II

2 Eylül 2019 yılında Leningradets

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Andrey Anisimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Anisimov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Anisimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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