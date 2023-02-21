Daniil Grigorjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Grigorjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Grigorjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Grigorjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Grigorjev 16 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Григорьев Даниил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Grigorjev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Grigorjev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniil Grigorjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Grigorjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Grigorjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Grigorjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2020 yılında Spartak II

1 Ocak 2021 yılında FDC Vista

23 Ağustos 2021 yılında Prato

28 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında Alania Vl.

Daniil Grigorjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Grigorjev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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