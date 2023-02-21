Aleksey Orlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Orlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Orlov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Orlov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Orlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Orlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Orlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Orlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Orlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Orlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Orlov 24 Mart 1997 tarihinde Omsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Орлов Алексей Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Orlov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Orlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Orlov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Orlov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orlovlesha/

Aleksey Orlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Orlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Orlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Orlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2011 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2013 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Amkar II

1 Temmuz 2016 yılında Irtysh Omsk

31 Aralık 2016 yılında Amkar II

1 Ocak 2017 yılında FK Sochi

1 Temmuz 2017 yılında Irtysh Omsk

1 Temmuz 2018 yılında Sibir-2

12 Temmuz 2019 yılında Zorkiy

5 Ağustos 2020 yılında FK Tver

16 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

26 Ağustos 2022 yılında Sokol Saratov

31 Aralık 2022 yılında SKA Khabarovsk

Aleksey Orlov kimdir

Aleksey Orlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Orlov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Y. Konoplev Football Akademia (-12.04.2011), FK Krasnodar (13.04.2011 - 17.02.2015)

Aleksey Orlov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksey Orlov nereli

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