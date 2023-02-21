Tomas Rukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Rukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Rukas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Rukas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Rukas 4 Eylül 1996 tarihinde Andrušaičiai, Kaunas Region şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya,Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Рукас Томас Гинтарасович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Rukas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Tomas Rukas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Rukas'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Rukas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomasrukas/

Tomas Rukas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Rukas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Rukas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Rukas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sibir-2

31 Temmuz 2014 yılında Loko Moskau II

31 Ocak 2015 yılında Leiria

1 Temmuz 2015 yılında Getafe CF B

30 Ocak 2016 yılında Leiria

31 Ocak 2016 yılında Sporting B

30 Haziran 2016 yılında Leiria

19 Temmuz 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

15 Temmuz 2020 yılında Enisey

29 Ocak 2021 yılında Rostov

19 Ağustos 2021 yılında Enisey

30 Haziran 2022 yılında Rostov

4 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Tomas Rukas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Rukas şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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