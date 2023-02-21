Evgeniy Pomazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Pomazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Pomazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Pomazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Pomazan 31 Ocak 1989 tarihinde Angren, Tashkent Region şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Помазан Евгений Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Pomazan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. Evgeniy Pomazan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Pomazan'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Pomazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Pomazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Pomazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Pomazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2007 yılında CSKA Moskova

31 Aralık 2007 yılında Kuban II

1 Ocak 2008 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2010 yılında Ural

31 Aralık 2010 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2011 yılında Spartak Nalchik

30 Ağustos 2011 yılında CSKA Moskova

31 Ağustos 2011 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2013 yılında Ural

30 Ağustos 2013 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2014 yılında Kuban Krasnodar

30 Haziran 2015 yılında Anji Mahaçkale

31 Ağustos 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Evgeniy Pomazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Pomazan şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Pomazan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya B takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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