Magomed Musalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Musalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomed Musalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magomed Musalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magomed Musalov 9 Şubat 1994 tarihinde Khushtada, Dagestan Republic şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мусалов Магомед Ахмедович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magomed Musalov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Magomed Musalov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Magomed Musalov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magomed Musalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magomed Musalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Magomed Musalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magomed Musalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2014 yılında Anzhi 2

1 Temmuz 2015 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2018 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2019 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2019 yılında Akhmat Grozny

1 Eylül 2020 yılında Pyunik Erivan

16 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Magomed Musalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magomed Musalov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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