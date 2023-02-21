İlya Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Petrov 27 Haziran 1995 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Петров Илья Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Petrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. İlya Petrov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Petrov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2011 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2013 yılında Volga NN II

1 Temmuz 2014 yılında Volga NN

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

31 Temmuz 2016 yılında Mordovia

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Avangard Kursk

31 Aralık 2017 yılında Dinamo Moskova

31 Ocak 2018 yılında Leiria

1 Temmuz 2018 yılında Mordovia

1 Ağustos 2019 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2021 yılında Kuban

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

İlya Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Petrov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlya Petrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UOR Master-Saturn Egorjevsk (-2010), FK Krasnodar (2011)

Rusya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Şubat 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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