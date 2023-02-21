Nikita Miroshnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Miroshnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Miroshnichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Miroshnichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Miroshnichenko 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мирошниченко Никита Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Miroshnichenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Promotion yapmaktadır. Nikita Miroshnichenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Miroshnichenko'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikita Miroshnichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Miroshnichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Miroshnichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Miroshnichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2018 yılında Zenit II

1 Ağustos 2019 yılında Spartak II

7 Ağustos 2020 yılında Nosta

31 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Nikita Miroshnichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Miroshnichenko şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Miroshnichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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