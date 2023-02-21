Nikita Miroshnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Miroshnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Miroshnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Miroshnichenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikita Miroshnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Miroshnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Miroshnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Miroshnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Miroshnichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Miroshnichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Miroshnichenko 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мирошниченко Никита Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Miroshnichenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Promotion yapmaktadır. Nikita Miroshnichenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Miroshnichenko'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikita Miroshnichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Miroshnichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Miroshnichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Miroshnichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2018 yılında Zenit II

1 Ağustos 2019 yılında Spartak II

7 Ağustos 2020 yılında Nosta

31 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Nikita Miroshnichenko kimdir

Nikita Miroshnichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Miroshnichenko şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Miroshnichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikita Miroshnichenko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Sergey Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilal Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilal Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Matveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Matveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Obaid Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obaid Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Obaid Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obaid Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!