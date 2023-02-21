Mikhail Gashchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Gashchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Gashchenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Gashchenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Gashchenkov 19 Haziran 1992 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гащенков Михаил Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Gashchenkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Mikhail Gashchenkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikhail Gashchenkov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Gashchenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Gashchenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Gashchenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Gashchenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Lokomotiv 2

26 Şubat 2014 yılında Khimik

1 Temmuz 2015 yılında Khimki

1 Temmuz 2017 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2018 yılında Akhmat Grozny

11 Şubat 2020 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2020 yılında Akhmat Grozny

31 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Akzhayik

1 Ocak 2022 yılında SKA Khabarovsk

Mikhail Gashchenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Gashchenkov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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