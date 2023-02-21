İlyas Muminov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Muminov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Muminov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Muminov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Muminov 7 Kasım 2001 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Муминов Ильяс Турамирзаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Muminov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA-Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyas Muminov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlyas Muminov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas Muminov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyas Muminov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Muminov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Zvezda S-Pb II

17 Şubat 2020 yılında Spartak II

3 Ağustos 2020 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

İlyas Muminov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Muminov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İlyas Muminov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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