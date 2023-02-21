Yao Jean Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yao Jean Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yao Jean Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yao Jean Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yao Jean Charles 30 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Yao Jean Charles Olivier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yao Jean Charles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yao Jean Charles'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yao Jean Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yao Jean Charles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yao Jean Charles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yao Jean Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında SKA Khabarovsk

Yao Jean Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yao Jean Charles şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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