Yuriy Bavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Bavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Bavin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuriy Bavin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuriy Bavin 5 Şubat 1994 tarihinde Slautnoe, Kamchatka Region şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бавин Юрий Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuriy Bavin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Yuriy Bavin, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Bavin'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Yuriy Bavin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuriy Bavin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.
Yuriy Bavin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Yuriy Bavin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2012 yılında CSKA Moskova II
18 Ağustos 2014 yılında Leiria
11 Şubat 2016 yılında Zenit 2 S-Pb
5 Temmuz 2017 yılında Ural
24 Şubat 2021 yılında Tambov
30 Haziran 2021 yılında Ural
12 Ağustos 2021 yılında Rotor Volgograd
30 Haziran 2022 yılında Ural
24 Ağustos 2022 yılında SKA Khabarovsk
30 Haziran 2023 yılında Ural
Yuriy Bavin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuriy Bavin şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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Yuriy Bavin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.
Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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