Yuriy Bavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Bavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Bavin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Bavin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Bavin 5 Şubat 1994 tarihinde Slautnoe, Kamchatka Region şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бавин Юрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Bavin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Yuriy Bavin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Bavin'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Bavin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Bavin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuriy Bavin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Bavin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CSKA Moskova II

18 Ağustos 2014 yılında Leiria

11 Şubat 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

5 Temmuz 2017 yılında Ural

24 Şubat 2021 yılında Tambov

30 Haziran 2021 yılında Ural

12 Ağustos 2021 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2022 yılında Ural

24 Ağustos 2022 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2023 yılında Ural

Yuriy Bavin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Bavin şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuriy Bavin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-12/2011)

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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