Timur Zhamaletdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Zhamaletdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Zhamaletdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Zhamaletdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Zhamaletdinov 21 Mayıs 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Жамалетдинов Тимур Абдурашитович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Zhamaletdinov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Timur Zhamaletdinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Timur Zhamaletdinov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timur Zhamaletdinov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhama75/

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Timur Zhamaletdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Zhamaletdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Timur Zhamaletdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Zhamaletdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Akademia CSKA

1 Temmuz 2014 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2017 yılında CSKA Moskova

25 Ocak 2019 yılında Lech Poznan

31 Temmuz 2020 yılında CSKA Moskova

12 Ağustos 2020 yılında Ufa

8 Eylül 2022 yılında SKA Khabarovsk

Timur Zhamaletdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Zhamaletdinov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timur Zhamaletdinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Moskau (2003-2010)

Rusya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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