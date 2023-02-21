Rustam Sosranov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Sosranov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustam Sosranov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustam Sosranov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustam Sosranov 23 Temmuz 1994 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сосранов Рустам Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustam Sosranov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rustam Sosranov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rustam Sosranov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rustam Sosranov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustam Sosranov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustam Sosranov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustam Sosranov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gubkin

1 Ocak 2014 yılında FK Minsk II

1 Şubat 2015 yılında Jelgava

25 Şubat 2016 yılında Baltika

24 Ağustos 2016 yılında Spartak V.

19 Temmuz 2017 yılında SKA Rostov

19 Şubat 2018 yılında Mashuk-KMV

1 Temmuz 2018 yılında Olimp Khimki

1 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi

15 Temmuz 2021 yılında Alania Vl.

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Rustam Sosranov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustam Sosranov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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