Vasiliy Aleynikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Aleynikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasiliy Aleynikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasiliy Aleynikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasiliy Aleynikov 15 Mayıs 1995 tarihinde Perm şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Алейников Василий Николаевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasiliy Aleynikov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasiliy Aleynikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasiliy Aleynikov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasiliy Aleynikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasiliy Aleynikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasiliy Aleynikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasiliy Aleynikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Amkar II

1 Temmuz 2015 yılında Pskov-747

30 Haziran 2017 yılında Amkar II

1 Temmuz 2017 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2018 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2018 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2020 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2021 yılında Kuban

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Vasiliy Aleynikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasiliy Aleynikov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.