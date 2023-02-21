Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albek Gongapshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albek Gongapshev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albek Gongapshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albek Gongapshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albek Gongapshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albek Gongapshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albek Gongapshev 19 Nisan 2000 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гонгапшев Альбек Мусаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albek Gongapshev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albek Gongapshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albek Gongapshev'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Albek Gongapshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albek Gongapshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Albek Gongapshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albek Gongapshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında KK Shevchenko

20 Şubat 2019 yılında Spartak Nalchik

18 Temmuz 2019 yılında Shinnik Yaroslav

14 Ocak 2023 yılında SKA Khabarovsk

Albek Gongapshev kimdir

Albek Gongapshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albek Gongapshev şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Albek Gongapshev nereli

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