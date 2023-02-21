İshkhan Geloyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshkhan Geloyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshkhan Geloyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshkhan Geloyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshkhan Geloyan 31 Ağustos 1992 tarihinde Ranchpar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Գելոյան Իշխան Մախարովիչ / Гелоян Ишхан Махарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshkhan Geloyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. İshkhan Geloyan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İshkhan Geloyan'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İshkhan Geloyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshkhan Geloyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İshkhan Geloyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshkhan Geloyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Slavyanskiy

1 Ocak 2013 yılında Gornyak Uchaly

1 Temmuz 2013 yılında Khimik

1 Temmuz 2014 yılında Baltika

27 Şubat 2015 yılında Vityaz Krymsk

6 Temmuz 2015 yılında Baltika

1 Temmuz 2016 yılında Enisey

8 Şubat 2017 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2017 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

16 Ekim 2020 yılında Baltika

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

İshkhan Geloyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshkhan Geloyan şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İshkhan Geloyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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