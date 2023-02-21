Said Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Aliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Aliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Aliev 3 Aralık 1998 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Алиев Саид Алиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Aliev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Said Aliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Said Aliev'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Said Aliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Aliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Said Aliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Aliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Legion-Dinamo

30 Haziran 2019 yılında Anzhi II

5 Temmuz 2019 yılında Luch

11 Ocak 2020 yılında Nizhny Novgorod

3 Eylül 2020 yılında Veles Moskova

20 Şubat 2021 yılında Tambov

11 Mart 2021 yılında Krymteplitsa

16 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

25 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Said Aliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Aliev şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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