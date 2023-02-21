Vladimir Sugrobov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Sugrobov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Sugrobov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Sugrobov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Sugrobov 10 Eylül 1996 tarihinde Saratov şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сугробов Владимир Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Sugrobov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Vladimir Sugrobov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladimir Sugrobov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Sugrobov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Sugrobov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Sugrobov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Sugrobov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sokol Saratov

1 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

1 Ocak 2018 yılında Anji Mahaçkale

9 Şubat 2019 yılında Baltika

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

15 Ocak 2020 yılında Pyunik Erivan

13 Temmuz 2020 yılında Tambov

24 Temmuz 2020 yılında SKA Khabarovsk

Vladimir Sugrobov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Sugrobov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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