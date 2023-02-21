Danila Yanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Yanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Yanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Yanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Yanov 27 Ocak 2000 tarihinde Penza şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Янов Данила Андреевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Yanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danila Yanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danila Yanov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Yanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1yanov/

Danila Yanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Yanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danila Yanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Yanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Strogino

1 Ocak 2018 yılında CSKA Moskova II

24 Ocak 2020 yılında Riga

3 Eylül 2020 yılında Pafos FC

10 Mart 2021 yılında Riga

10 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

31 Aralık 2021 yılında Riga

13 Ocak 2022 yılında Forte Taganrog

30 Haziran 2022 yılında Riga

15 Temmuz 2022 yılında Khimki

16 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2023 yılında Khimki

Danila Yanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Yanov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danila Yanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zenit Penza

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.