Aleksandr İvankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr İvankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr İvankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr İvankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr İvankov 12 Ocak 2000 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иваньков Александр Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr İvankov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr İvankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr İvankov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr İvankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr İvankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr İvankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr İvankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Akademia Dinamo

1 Temmuz 2018 yılında Zorkiy U19

22 Şubat 2019 yılında Zorkiy

21 Şubat 2020 yılında Rubin Kazan II

7 Ağustos 2020 yılında Ural 2

8 Temmuz 2021 yılında M. Lipetsk

15 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Aleksandr İvankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr İvankov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr İvankov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 17 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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