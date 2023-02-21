Denis Levitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Levitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Levitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Levitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Levitskiy 5 Şubat 1997 tarihinde Mokranskiye Khutora şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Левицкий Денис Аркадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Levitskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Denis Levitskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Levitskiy'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Levitskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denislevitskii/

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Denis Levitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Levitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Levitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Levitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dnepr Mogilev

22 Temmuz 2018 yılında Torpedo Zhodino

9 Temmuz 2020 yılında Belshina

31 Aralık 2020 yılında Torpedo Zhodino

13 Ocak 2021 yılında Gomel

13 Ocak 2022 yılında SKA Khabarovsk

Denis Levitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Levitskiy şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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