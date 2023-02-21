İslam İmamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam İmamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam İmamov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslam İmamov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslam İmamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam İmamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam İmamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam İmamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam İmamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam İmamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam İmamov 15 Mayıs 2001 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Имамов Ислам Ахмедуллаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam İmamov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. İslam İmamov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İslam İmamov'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İslam İmamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam İmamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İslam İmamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam İmamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Legion-Dinamo

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Zvezda S-Pb II

14 Temmuz 2021 yılında Kuban Holding

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

İslam İmamov kimdir

İslam İmamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam İmamov şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Izhorets-INKON Kolpino (-2020)

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İslam İmamov nereli

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