Denis Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Fomin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Fomin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Fomin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Fomin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Fomin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Fomin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Fomin 3 Mayıs 1996 tarihinde Lisakovsk, Kostanay Region şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Фомин Денис Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Fomin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Denis Fomin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Fomin'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Fomin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Fomin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Fomin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Fomin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Tekstilshchik

6 Şubat 2015 yılında Ural

26 Şubat 2016 yılında Tekstilshchik

30 Haziran 2016 yılında Ural

3 Temmuz 2016 yılında Tambov

17 Ağustos 2016 yılında Ural

23 Ağustos 2016 yılında Tekstilshchik

30 Haziran 2018 yılında Ural

13 Temmuz 2018 yılında Tekstilshchik

1 Temmuz 2021 yılında SKA Khabarovsk

Denis Fomin kimdir

Denis Fomin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Fomin şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Denis Fomin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Fomin nereli

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