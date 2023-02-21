Andriy Kulakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kulakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Kulakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Kulakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Kulakov 28 Nisan 1999 tarihinde Verkhnyobogdanivka, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кулаков Андрій Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Kulakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andriy Kulakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andriy Kulakov'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Kulakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kulakov10/

Andriy Kulakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Kulakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Kulakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Kulakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar D.

20 Ağustos 2019 yılında FK Mariupol

28 Mart 2022 yılında Shakhtar D.

29 Mart 2022 yılında Tuzlaspor

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

Andriy Kulakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Kulakov şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andriy Kulakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metalist Kharkiv

Ukrayna U20 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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