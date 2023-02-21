Maksym Tretyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Tretyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Tretyakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Tretyakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksym Tretyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Tretyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Tretyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Tretyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Tretyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Tretyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Tretyakov 6 Mart 1996 tarihinde Troitsko-Safonove, Mykolaiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Третьяков Максим Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Tretyakov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Tretyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maksym Tretyakov'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksym Tretyakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tretyakovmax/

Maksym Tretyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Tretyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Tretyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Tretyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2016 yılında Metalist

30 Haziran 2016 yılında Dnipro II

13 Eylül 2016 yılında Chornomorets

1 Temmuz 2018 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2019 yılında FK Oleksandriya

31 Temmuz 2020 yılında Dunajska Streda

19 Ağustos 2020 yılında FK Oleksandriya

Maksym Tretyakov kimdir

Maksym Tretyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Tretyakov şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Tretyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Maksym Tretyakov nereli

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