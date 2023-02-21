Mykola Mykhaylenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Mykhaylenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykola Mykhaylenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykola Mykhaylenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykola Mykhaylenko 22 Mayıs 2001 tarihinde Varva, Chernigiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Михайленко Микола Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykola Mykhaylenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykola Mykhaylenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mykola Mykhaylenko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mykola Mykhaylenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mykhailenko21/

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Mykola Mykhaylenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykola Mykhaylenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mykola Mykhaylenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykola Mykhaylenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Ağustos 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

18 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

8 Ocak 2023 yılında Dinamo Kiev

9 Ocak 2023 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2024 yılında Dinamo Kiev

Mykola Mykhaylenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykola Mykhaylenko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mykola Mykhaylenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yevropa Pryluky (2009-2010), Peremozhets Kyiv (2013), Dynamo Kyiv (2014-2018)

Ukrayna U21 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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