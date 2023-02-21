Valeriy Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Bondarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Bondarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Bondarenko 3 Şubat 1994 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бондаренко Валерій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Bondarenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Valeriy Bondarenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Bondarenko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Bondarenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valerabondarenko/

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Valeriy Bondarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Bondarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valeriy Bondarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Bondarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Arsenal K. U17

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal Kyiv II

18 Ağustos 2014 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

27 Mart 2015 yılında Skala Stryi

2 Şubat 2017 yılında FK Oleksandriya

23 Ocak 2019 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2019 yılında Vit. Guimarães

31 Temmuz 2020 yılında Shakhtar D.

6 Ekim 2020 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

8 Temmuz 2021 yılında Vorskla Poltava

31 Aralık 2021 yılında Shakhtar D.

10 Ocak 2022 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Valeriy Bondarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Bondarenko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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