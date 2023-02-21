Oleksandr Martynyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Martynyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Martynyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Martynyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Martynyuk 25 Kasım 2001 tarihinde Dubno, Rivne Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мартинюк Олександр Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Martynyuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Oleksandr Martynyuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Martynyuk'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Martynyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Martynyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Martynyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Martynyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Volyn Lutsk U19

24 Temmuz 2019 yılında Volyn Lutsk II

1 Ağustos 2020 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

Oleksandr Martynyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Martynyuk şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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