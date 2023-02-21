Yegor Gunichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Gunichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Gunichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Gunichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Gunichev 31 Aralık 2003 tarihinde Slovyansk, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гунічев Єгор Максимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Gunichev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yegor Gunichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Gunichev'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yegor Gunichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Gunichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yegor Gunichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Gunichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2020 yılında Avangard K.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında FK Oleksandriya

Yegor Gunichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Gunichev şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yegor Gunichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DOSKSP im. S. Bubka Bakhmut

Ukrayna U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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