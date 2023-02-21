Oleg Kozhushko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Kozhushko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Kozhushko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Kozhushko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Kozhushko 17 Şubat 1998 tarihinde Mykolaiv şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кожушко Олег Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Kozhushko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleg Kozhushko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Kozhushko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Kozhushko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Kozhushko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Kozhushko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Kozhushko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Dnipro U19

1 Ocak 2016 yılında Dnipro II

1 Ocak 2017 yılında Dnipro

6 Temmuz 2017 yılında SK Dnipro-1

21 Temmuz 2019 yılında Kolos Kovalivka

31 Temmuz 2020 yılında SK Dnipro-1

1 Ağustos 2020 yılında Kolos Kovalivka

11 Eylül 2020 yılında Chornomorets

20 Ocak 2021 yılında Kolos Kovalivka

19 Şubat 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

Oleg Kozhushko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Kozhushko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleg Kozhushko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Mykolaiv (2010-2011), Dnipro Dnipropetrovsk (2012-2015)

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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