Kyrylo Kovalets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Kovalets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyrylo Kovalets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyrylo Kovalets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyrylo Kovalets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Kovalets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyrylo Kovalets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Kovalets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrylo Kovalets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyrylo Kovalets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyrylo Kovalets 2 Temmuz 1993 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ковалець Кирило Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyrylo Kovalets Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Kyrylo Kovalets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kyrylo Kovalets'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyrylo Kovalets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyrylo Kovalets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kyrylo Kovalets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyrylo Kovalets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Obolon Kyiv II

1 Temmuz 2012 yılında Obolon 2 Kyiv

1 Ocak 2013 yılında Shakhtar 3

9 Temmuz 2015 yılında Chornomorets

1 Temmuz 2018 yılında FK Oleksandriya

Kyrylo Kovalets kimdir

Kyrylo Kovalets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyrylo Kovalets şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiv Kyiv

Kyrylo Kovalets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kyrylo Kovalets nereli

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